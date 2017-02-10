Через снігопади в Нью-Йорку скасували близько 3 тис. авіарейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Нью-Йорку випало 35 см снігу. Через негоду близько трьох тисяч авіарейсів відмінено, передає УНН з посиланням на BBC.
У США пройшов північно-східний шторм, який приніс в Нью-Йорк справжню зиму, що в регіоні трапляється досить рідко.
Сніговий покрив досяг позначки 35 см. Понад 3 тисячі авіарейсів скасовані в регіоні, закриті всі державні школи.
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За повідомленням ВВС, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо закликав жителів не залишати своїх будинків і не виїжджати на дороги.