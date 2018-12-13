Из-за наводнения во Вьетнаме погибли 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли в центральном Вьетнаме в результате наводнений, вызванных сильными ливнями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tuoi Tre News.
"По состоянию на 17:00 среды число погибших в результате экстремальных погодных условий в центральных провинциях превысило 13 человек", - сообщает издание со ссылкой на данные вьетнамского ведомства по предотвращению стихийных бедствий.
В ведомстве отметили, что в провинции Биньдинь в южно-центральной части страны зарегистрировано наибольшее число жертв: пять человек погибли, за ними следует центральная провинция Куангнам с четырьмя жертвами.
Число погибших может увеличиться после ожидаемых проливных дождей в регионе в эти выходные, сообщает издание.
Напомним, в августе во Вьетнаме в результате сильных дождей погибли восемь человек.