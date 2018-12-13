Через повінь у В'єтнамі загинули 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Щонайменше 13 людей загинули у центральному В'єтнамі у результаті повеней, викликаних сильними зливами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tuoi Tre News.
"Станом на 17:00 середи кількість загиблих у результаті екстремальних погодних умов в центральних провінціях перевищила 13 осіб", - повідомляє видання з посиланням на дані в'єтнамського відомства щодо запобігання стихійних лих.
У відомстві зазначили, що у провінції Біньдінь у південно-центральній частині країни зареєстрована найбільша кількість жертв: п'ятеро людей загинули, за ними слідує центральна провінція Куангнам з чотирма жертвами.
Кількість загиблих може збільшитися після очікуваних проливних дощів у регіоні цими вихідними, повідомляє видання.
Нагадаємо, у серпні у В'єтнамі в результаті сильних дощів загинули вісім людей.