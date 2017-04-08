Через полумарафон в Киеве завтра ограничат движение транспорта

Так, 9 апреля частично или полностью ограничено движение транспорта на следующих улицах и мостах.

Контрактовая площадь - с 05:00 до 22:00;

Ул. П. Сагайдачного - с 05:00 до 22:00;

Днепровский спуск - с 09:00 до 10:30 будет перекрыто подъем и спуск возле моста Метро;

Набережное шоссе - с 08:00 до 10:30 перекрывается движение в обе стороны от моста Метро до Контрактовой площади, также с 09:00 до 12:40 будет перекрыто движение от Боричевого спуска до моста Метро;

Ул. Набережно-Крещатицкая - с 08:30 до 12:40 перекрывается движение в промежутке Боричевого спуска к Гаванского моста;

Гаванский мост - с 09:00 до 11:40 будет перекрыто движение в сторону Московского моста;

Ул. Набережно-Рыбальская - с 09:30 до 10:40 будет перекрываться движение в сторону Левого берега до остановки "Парк Дружбы Народов". Будет организовано реверсивное движение в полосе встречного движения;

Ул. Трухановская - с 08:30 до 12:50 будет перекрываться движение в обоих направлениях;

Владимирский спуск - с 08:30 до 13:00 будет перекрываться движение в обоих направлениях.

Напомним, в Киеве под дождем провели Breakfast Run.