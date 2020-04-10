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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Из-за коронавируса Lufthansa теряет около миллиона евро в час

Из-за коронавируса Lufthansa теряет около миллиона евро в час

Киев  •  УНН

 • 14027 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Без государственной поддержки самому большому авиаперевозчику Германии не справиться, констатируют в руководстве авиакомпании Lufthansa. Вызванный пандемией COVID-19 кризис оказался значительно сильнее, чем ожидалось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

Нынешняя пандемия коронавируса наносит крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa значительно больше экономического вреда, чем ранее ожидалось. Этот факт признал генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор. В распространенном внутреннем видеообращении к сотрудникам гендиректор Lufthansa признал, что нынешний кризис "продлится значительно дольше, чем все мы представляли себе еще несколько недель назад".

Топ-менеджер указал в частности на то, что из-за повсеместных ограничений и простой флота Lufthansa теряет "около миллиона евро" своих резервов ликвидности ежечасно. "День и ночь. Неделя за неделей, и, возможно, месяц за месяцем", - отметил гендиректор. "Это, несомненно, самый большой вызов, с которым нам приходилось сталкиваться в нашей 65-летней истории", - добавил руководитель Lufthansa.

Напомним, Lufthansa закрывает лоукостер Germanwings и сокращает флот.

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