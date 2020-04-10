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Через коронавірус Lufthansa втрачає близько мільйона євро щогодини

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Без державної підтримки найбільшому авіаперевізнику Німеччини не впоратися, констатують у керівництві авіакомпанії Lufthansa. Спричинена пандемією COVID-19 криза виявилася значно сильнішою, ніж очікувалося. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

Через коронавірус Lufthansa втрачає близько мільйона євро щогодини

Нинішня пандемія коронавірусу завдає найбільшій німецькій авіакомпанії Lufthansa значно більшої економічної шкоди, ніж раніше очікувалося. Цей факт визнав генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор. У поширеному внутрішньому відеозверненні до співробітників гендиректор Lufthansa визнав, що теперішня криза "триватиме значно довше, ніж всі ми уявляли собі ще кілька тижнів тому".

Топ-менеджер вказав зокрема на те, що через повсюдні обмеження та простій флоту Lufthansa втрачає "близько мільйона євро" своїх резервів ліквідності щогодини. "День і ніч. Тиждень за тижнем, і, можливо, місяць за місяцем", - наголосив гендиректор. "Це, без сумніву, найбільший виклик, з яким нам доводилося стикатися в нашій 65-річної історії", - додав керівник Lufthansa.

Нагадаємо, Lufthansa закриває лоукостер Germanwings та скорочує флот.

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