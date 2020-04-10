Через коронавірус Lufthansa втрачає близько мільйона євро щогодини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Без державної підтримки найбільшому авіаперевізнику Німеччини не впоратися, констатують у керівництві авіакомпанії Lufthansa. Спричинена пандемією COVID-19 криза виявилася значно сильнішою, ніж очікувалося. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
Нинішня пандемія коронавірусу завдає найбільшій німецькій авіакомпанії Lufthansa значно більшої економічної шкоди, ніж раніше очікувалося. Цей факт визнав генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор. У поширеному внутрішньому відеозверненні до співробітників гендиректор Lufthansa визнав, що теперішня криза "триватиме значно довше, ніж всі ми уявляли собі ще кілька тижнів тому".
Топ-менеджер вказав зокрема на те, що через повсюдні обмеження та простій флоту Lufthansa втрачає "близько мільйона євро" своїх резервів ліквідності щогодини. "День і ніч. Тиждень за тижнем, і, можливо, місяць за місяцем", - наголосив гендиректор. "Це, без сумніву, найбільший виклик, з яким нам доводилося стикатися в нашій 65-річної історії", - додав керівник Lufthansa.
Нагадаємо, Lufthansa закриває лоукостер Germanwings та скорочує флот.