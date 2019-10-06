Из-за бездомного в Житомире горело 11 сараев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Житомире пожарными ликвидировано возгорание 11 безхозяйственное деревянных сараев. Об этом сообщает управление ГСЧС Украины в Житомирской области, передает УНН.
“В Службу спасения „101“ поступило сообщение о возгорании деревянных сараев в г. Бердичев. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что огнем охвачено кровлю 11 безхозяйственных деревянных сараев, расположенных под одной крышей на площади возле 144 кв. м. Оценив обстановку, руководитель тушения пожара принял решение привлечь на помощь дополнительные силы и средства для тушения и разбора конструкций”, — говорится в сообщении.
“Совместными усилиями двух очередных отделений спасателей в 08:50 пожар был локализован и в 09:45 — ликвидирован”, — сообщили спасатели.
Отмечается, что огнем было уничтожено 1 сарай и частично повреждена кровля еще 10 сараев на площади 60 кв. м. погибших и травмированных нет.
“Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем бездомного, который там проживал”, — отметили в пресс-центре.
Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.
Напомним, в Киевской области бездомный сгорел на кровати.