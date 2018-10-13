Чемпион мира и Европы Анри возглавил французский ФК "Монако"

Новым наставником “монегасков” стал именитый в прошлом футболист Тьерри Анри. Соглашение с “Монако” подписано до июня 2021 года.

“Для начала хотел бы поблагодарить „Монако“ за возможность стать тренером в клубе, который является для меня особенным. Я очень рад возвращению в „Монако“. С нетерпением жду вызовов на новой территории, знакомства с игроками и начала совместной работы”, — отметил экс-нападающий сборной Франции.

На посту главного тренера 41-летний специалист, который начинал карьеру футболиста в “Монако”, сменил Леонардо Жардима, который ранее был отправлен в отставку.

Примечательно, что в последнее место работы Анри была сборная Бельгии. Он входил в тренерский штаб национальной команды, которая выиграла на ЧМ-2018 бронзовые медали.

Заметим, что “Монако” сейчас находится в затруднительном положении. Клуб занимает восемнадцатое место в чемпионате Франции-2018/19, получив в девяти матчах лишь одну победу.

Добавим также, на счету Анри в качестве футболиста, “золото”, “серебро” чемпионатов мира, “золото” чемпионата Европы, а также по 2 чемпионских титула в Англии за “Арсенал”, Испании за “Барселону”, и победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА.