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Чемпіон світу і Європи Анрі очолив французький ФК "Монако"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Керівництво віце-чемпіона Франції з футболу “Монако” оголосило про зміни на посту головного тренера клубу, повідомляє УНН з посиланням на сайт “червоно-білих”.

Новим наставником “монегасків” став іменитий в минулому футболіст Тьєрі Анрі. Угода з “Монако” підписана до червня 2021-го року.

“Для початку хотів би подякувати „Монако“ за можливість стати тренером в клубі, який є для мене особливим. Я дуже радий поверненню в „Монако“. З нетерпінням чекаю викликів на новій терені, знайомства з гравцями і початку спільної роботи”, — наголосив екс-нападник збірної Франції.

На посту головного тренера 41-річний фахівець, який починав кар’єру футболіста в “Монако”, змінив Леонарду Жардіма, який раніше був відправлений у відставку.

Примітно, що останнім місце роботи Анрі була збірна Бельгії. Він входив в тренерський штаб національної команди, яка виграла на ЧС-2018 бронзові медалі.

Зауважимо, що “Монако” наразі знаходиться в скрутному становищі. Клуб займає 18-е місце в чемпіонаті Франції-2018/19, здобувши в дев’яти матчах лише одну перемогу.

Додамо також, на рахунку Анрі в якості футболіста, “золото”, “срібло” чемпіонатів світу, “золото” чемпіонату Європи, а також по 2 чемпіонських титули в Англії за “Арсенал”, Іспанії за “Барселону”, та перемоги в Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА.

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