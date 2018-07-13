"Челси" уволил итальянского наставника Конте

За время пребывания Конте в клубе команда в шестой раз стала чемпионом и в восьмой раз завоевала Кубок Англии. В ходе победного сезона “синие” установили рекорд в 30 побед из 38-ми матчей АПЛ, а также получили рекордные для клуба 13 побед подряд.

Однако в последнем сезоне “Челси” финишировали лишь 5-й в чемпионате и не попавшие в зону Лиги чемпионов.

Отметим, что СМИ называют возможным будущим наставником команды Маурицио Сарре, который работал с итальянским “Наполи”.