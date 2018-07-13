"Челсі" звільнив італійського наставника Конте

За час перебування Конте в клубі команда вшосте стала чемпіоном і в восьмий раз завоювала Кубок Англії. В ході переможного сезону “сині” встановили рекорд в 30 перемог із 38-ми матчів АПЛ, а також здобули рекордні для клубу 13 перемог поспіль.

Однак останнього сезону “Челсі” фінішували лише 5-ми у чемпіонаті та не потрапили до зони Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що ЗМІ називають можливим майбутнім наставником команди Мауріціо Саррі, який працював із італійським “Наполі”.