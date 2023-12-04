Чехия продлила временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года

Украинцы, которые вынужденно покинули свой дом и переселились в Чехию, смогут продолжить временную защиту до конца марта 2025 года. Об этом сообщает Минреинтеграции со ссылкой на чешский информационный портал FRS, передает УНН.

Если вы имеете временную защиту, действительную до 31.03.2024, вы будете иметь возможность продлить свою временную защиту до 31.03.2025 - говорится в сообщении FRS.

Детали

Первого декабря парламент Чехии принял решение о продлении временной защиты для украинцев. Согласно новым положениям, украинцы сохранят право на доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

Процесс продления будет происходить в два этапа. Первым шагом станет онлайн-регистрация с записью на личный визит в чешский офис МВД для обозначения новой визовой наклейки. Вторым шагом будет личный визит на рабочее место сотрудника МВД.

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