Чехия продлила временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года
Киев • УНН
Первого декабря парламент Чехии принял решение о продлении временной защиты для украинцев. Согласно новым положениям, украинцы сохранят право на доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.
Украинцы, которые вынужденно покинули свой дом и переселились в Чехию, смогут продолжить временную защиту до конца марта 2025 года. Об этом сообщает Минреинтеграции со ссылкой на чешский информационный портал FRS, передает УНН.
Если вы имеете временную защиту, действительную до 31.03.2024, вы будете иметь возможность продлить свою временную защиту до 31.03.2025
Детали
Первого декабря парламент Чехии принял решение о продлении временной защиты для украинцев. Согласно новым положениям, украинцы сохранят право на доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.
Процесс продления будет происходить в два этапа. Первым шагом станет онлайн-регистрация с записью на личный визит в чешский офис МВД для обозначения новой визовой наклейки. Вторым шагом будет личный визит на рабочее место сотрудника МВД.
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Чехия продлила временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года
Первого декабря парламент Чехии принял решение о продлении временной защиты для украинцев. Согласно новым положениям, украинцы сохранят право на доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.
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