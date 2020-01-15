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ЧАЭС получила новое хранилище отработанного ядерного топлива

Киев • УНН

 • 20033 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Состоялась передача хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа от подрядчика компании Holtec International заказчику Чернобыльской АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

ЧАЭС получила новое хранилище отработанного ядерного топлива

Так, по информации заместителя директора технического по эксплуатации Владимира Пескова, подрядчик завершил все строительно-монтажные работы, и к Государственной архитектурно-строительной инспекции (далее: ГАСК) подано заявление на получение сертификата о завершении строительством объекта ХОЯТ-2. Сейчас продолжается работа комиссии ГАСК на площадке хранилища.

"Согласно контрактному соглашению, после завершения строительно-монтажных работ, кроме предоставления соответствующего акта, подрядчик должен провести персоналу Чернобыльской АЭС практическое обучение работы на оборудовании. Это является обязательным условием, поскольку в течение "холодных" испытаний объекта, которые происходили летом 2019 года, все операции с оборудованием ХОЯТ-2 выполнял персонал, привлеченный компанией Holtec International. Работники ЧАЭС прошли теоретический курс, но накануне "горячих" испытаний рабочие, которые будут эксплуатировать хранилище, должны подтвердить свои умения и навыки на практике", - отметил он.

Также, начало "горячих" испытаний запланировано на конец февраля 2020 года.

Напомним, хранилище ядерного топлива и конфайнмент: ЕБРР заинтересован в проектах на ЧАЭС.

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