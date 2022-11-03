Бюджет-2023 принят: что закладывают в главный финансовый документ

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"Парламент принял Госбюджет на 2023 год во втором чтении и в целом", - сообщил Железняк в четверг, 3 ноября, в Telegram.

Детали

По данным нардепа, "за" проголосовали 295 депутатов, воздержались – 35, против – 0.

"Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд долл." – написал Железняк.

При этом нардеп Алексей Гончаренко в Telegram подтвердил принятие главной сметы страны и, в частности, отметил главные, по его мнению, проблемы бюджета: "1. Увеличены расходы на "Марафон". Не смотря на то, что Рада в первом чтении не поддержала это. Неожиданно именно 1,6 млрд грн было включено в финансирование Минкульта. Напомню, что именно эту сумму хотели потратить на "Марафон". То есть, по сути, эта "скрытая" сумма в бюджете Минкульта пойдет на него. 2. Расходы на оборону не увеличились, но (!!!!) увеличили финансирование строительства дорог. 3. Значительно расширились требования к Нацбанку по финансированию экономики".

Что заложено в Бюджет-2023

При подготовке проекта государственного бюджета на 2023 год ко II чтению скорректированы основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития на 2023 год (уточнены по более консервативным предположениям), на которых доработаны бюджетные показатели, в частности:



уточненный прогноз номинального ВВП составляет 6 279,3 млрд грн (предыдущий прогноз – 6 399 млрд грн),

составляет 6 279,3 млрд грн (предыдущий прогноз – 6 399 млрд грн),

реальный рост ВВП – на уровне 3,2% (предварительный прогноз – 4,6%),

рост – на уровне 3,2% (предварительный прогноз – 4,6%),

индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 128% (предварительный прогноз – 130%),

(декабрь к декабрю предыдущего года) – 128% (предварительный прогноз – 130%),

корректировка предположений относительно обменного курса гривны к доллару США на конец 2023 г. – 45,8 грн/долл. США (предыдущий прогноз – 50 грн/долл. США), при этом среднегодовое его значение остается без изменений (прогноз – 42,2 грн/долл. США).

гривны к доллару США на конец 2023 г. – 45,8 грн/долл. США (предыдущий прогноз – 50 грн/долл. США), при этом его остается без изменений (прогноз – 42,2 грн/долл. США).

Общие показатели проекта государственного бюджета на 2023 год в доработанном правительством ко второму чтению законопроекте изменены против первого чтения следующим образом:



доходы увеличены на 50,1 млрд грн (на 3,9%), в т.ч. по общему фонду – на 26,5 млрд грн, специальному фонду – на 23,6 млрд грн;

увеличены на 50,1 млрд грн (на 3,9%), в т.ч. по общему фонду – на 26,5 млрд грн, специальному фонду – на 23,6 млрд грн;

расходы увеличены на 66,8 млрд грн (на 2,7%), в т.ч. по общему фонду – на 43,2 млрд грн, по специальному фонду - на 23,6 млрд грн;

увеличены на 66,8 млрд грн (на 2,7%), в т.ч. по общему фонду – на 43,2 млрд грн, по специальному фонду - на 23,6 млрд грн;

предоставление кредитов увеличено на 0,02 млрд грн по специальному фонду;

увеличено на 0,02 млрд грн по специальному фонду;

дефицит (финансирование) увеличен на 16,7 млрд грн (на 1,3%) по общему фонду. Таким образом, предельный объем дефицита государственного бюджета предлагается установить на уровне 20,6% прогнозного ВВП.

(финансирование) увеличен на 16,7 млрд грн (на 1,3%) по общему фонду. Таким образом, предельный объем дефицита государственного бюджета предлагается установить на уровне 20,6% прогнозного ВВП.

В доработанном законопроекте, как указано, предлагается не изменять размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. Вместе с тем, предусмотрено поручение правительству по разработке вопроса об увеличении расходов для повышения размеров прожиточного минимума и минимальной зарплаты на 2023 год после прекращения военного положения, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного бюджета и оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах.

Что касается доходов, то увеличены прогнозные показатели: средств, перечисляемых НБУ (на 51,6 млрд грн); НДС по ввезенным на таможенную территорию Украины товарам (на 27,1 млрд грн); налога и сбора на доходы физических лиц (на 14,8 млрд грн.); акцизного налога с ввозимых на таможенную территорию подакцизных товаров (продукции) (на 7 млрд грн). При этом уменьшены прогнозные показатели: рентной платы за использование недр для добычи природного газа (на 23,45 млрд грн); налога на прибыль предприятий (на 21,3 млрд грн); НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (на 6 млрд грн).

Что касается долговых показателей и финансирования, то увеличен прогноз внешних заимствований на 16,7 млрд грн (до 1 442,9 млрд грн), соответственно увеличен предельный объем государственного долга на конец 2023 г. до 6 422,7 млрд грн, что составляет 102,3% прогнозного ВВП.

Что касается расходов, то общий ресурс на нацбезопасность и оборону не изменился и составляет 1 141,1 млрд грн (или 18,2% ВВП), при этом увеличены, в частности, расходы на:



финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда – на 38,9 млрд грн;



мероприятия за счет средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии - на 16,1 млрд грн (в связи с увеличением прогноза средств от НБУ, которые являются источником формирования этого фонда);



расходы государственного дорожного фонда (в связи с увеличением прогноза отдельных доходов, которые являются источниками формирования этого фонда) – на 7 млрд грн, из них на: развитие сети и содержание автомобильных дорог государственного значения – на 4,2 млрд грн; субвенцию местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – на 2,46 млрд грн;



мероприятия по некоторым бюджетным программам Министерства культуры и информационной политики – в общей сложности на 1,6 млрд грн;



судебную власть – на 1,3 млрд грн (из них Государственной судебной администрации – на 1,1 млрд грн);



мероприятия по некоторым бюджетным программам Министерства образования и науки – в общей сложности на 0,56 млрд грн.



Относительно некоторых вопросов регионального развития и межбюджетных отношений, то: