Буславец избрано главой представителей Украины в Координационной Группе Фонда E5P
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины актуализировал состав группы представителей Украины в Координационной Группе Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, передает УНН.
Обновление состава группы состоялось сегодня, 28 октября, путем согласования КМУ проекта Распоряжения Президента Украины "О внесении изменений в Распоряжение Президента Украины от 19 октября 2012 года № 195".
Среди прочего, документ предусматривает определение надлежащего представителя Украины в Ассамблее Вкладчиков Фонда.
Проект постановления был предложен, а правительством согласовано назначить главой группы представителей и представителем в Ассамблее Вкладчиков и.о. министра энергетики Ольгу Буславец.
"Правительство согласовало указанный проект Распоряжения с доработкой с целью дополнения состава группы представителей", - уточнили в Минэнерго.
В рамках работы Фонда ежегодно предусмотрено проведение ряда заседаний. Среди них - Ассамблея Вкладчиков Фонда, которую планируется провести в начале декабря текущего года, а также ряд заседаний Координационной группы Фонда.
В Минэнерго напомнили, что для продолжения участия Украины в Фонде E5P 23 июля 2020 года Ольга Буславец подписала Соглашение о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.