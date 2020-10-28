Буславець обрано головою групи представників України у Координаційній Групі Фонду E5P

Оновлення складу групи відбулося сьогодні, 28 жовтня, шляхом погодження КМУ проекту Розпорядження Президента України "Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 19 жовтня 2012 року № 195".

Серед іншого, документ передбачає визначення належного представника України в Асамблеї Вкладників Фонду.

Проект постанови було запропоновано, а урядом погоджено призначити головою групи представників та представником в Асамблеї Вкладників в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець.

"Уряд погодив вказаний проект Розпорядження із доопрацюванням з метою доповнення складу групи представників", - уточнили в Міненерго.

В рамках роботи Фонду щорічно передбачено проведення низки засідань. Серед них - Асамблея Вкладників Фонду, яку планується провести на початку грудня поточного року, а також низка засідань Координаційної групи Фонду.

У Міненерго нагадали, що для продовження участі України у Фонді E5P 23 липня 2020 року Ольга Буславець підписала Угоду про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.