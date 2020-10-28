Буславець обрано головою групи представників України у Координаційній Групі Фонду E5P
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України актуалізував склад групи представників України в Координаційній Групі Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Про це повідомляє пресслужба Міненерго, передає УНН.
Оновлення складу групи відбулося сьогодні, 28 жовтня, шляхом погодження КМУ проекту Розпорядження Президента України "Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 19 жовтня 2012 року № 195".
Серед іншого, документ передбачає визначення належного представника України в Асамблеї Вкладників Фонду.
Проект постанови було запропоновано, а урядом погоджено призначити головою групи представників та представником в Асамблеї Вкладників в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець.
"Уряд погодив вказаний проект Розпорядження із доопрацюванням з метою доповнення складу групи представників", - уточнили в Міненерго.
В рамках роботи Фонду щорічно передбачено проведення низки засідань. Серед них - Асамблея Вкладників Фонду, яку планується провести на початку грудня поточного року, а також низка засідань Координаційної групи Фонду.
У Міненерго нагадали, що для продовження участі України у Фонді E5P 23 липня 2020 року Ольга Буславець підписала Угоду про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.