Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру ФРГ Шольцу
Киев • УНН
394 депутата Бундестага поддержали роспуск правительства и проведение досрочных выборов. Президент Штайнмайер должен утвердить это решение в течение трех недель, новые выборы могут состояться 23 февраля.
Депутаты Бундестага проголосовали за роспуск правительства Германии. Страна в ближайшее время проведет досрочные выборы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
В голосовании о доверии правительству приняли участие 733 депутата Бундестага. Перед голосованием канцлер Олаф Шольц и лидеры партий обменялись обвинениями.
Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что после правления «светофорной коалиции» немцам придется долго восстанавливаться.
394 депутата проголосовали за роспуск правительства и проведение новых выборов, которые, вероятно, состоятся 23 февраля следующего года. Для этого нужно было как минимум 367 голосов.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен утвердить это решение в течение трех недель. Он также может оставить Шольца в должности и позволить ему управлять страной с правительством меньшинства, но аналитики считают, что это маловероятно.
Такие голосования по доверию канцлеру в Германии были только пять раз.
Ранее
УНН писал, что сегодня в Бундестаге обсудят вотум доверия Шольцу: Германия может пойти на выборы 23 февраля.