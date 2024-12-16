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"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
14:32 • 33957 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

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Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
13:29 • 80399 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

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12:28 • 101616 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру ФРГ Шольцу

Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру ФРГ Шольцу

Киев  •  УНН

 • 5319 просмотра

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394 депутата Бундестага поддержали роспуск правительства и проведение досрочных выборов. Президент Штайнмайер должен утвердить это решение в течение трех недель, новые выборы могут состояться 23 февраля.

Депутаты Бундестага проголосовали за роспуск правительства Германии. Страна в ближайшее время проведет досрочные выборы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle. 

Детали

В голосовании о доверии правительству приняли участие 733 депутата Бундестага. Перед голосованием канцлер Олаф Шольц и лидеры партий обменялись обвинениями.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что после правления «светофорной коалиции» немцам придется долго восстанавливаться.

394 депутата проголосовали за роспуск правительства и проведение новых выборов, которые, вероятно, состоятся 23 февраля следующего года. Для этого нужно было как минимум 367 голосов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен утвердить это решение в течение трех недель. Он также может оставить Шольца в должности и позволить ему управлять страной с правительством меньшинства, но аналитики считают, что это маловероятно.

Такие голосования по доверию канцлеру в Германии были только пять раз.

Ранее

УНН писал, что сегодня в Бундестаге обсудят вотум доверия Шольцу: Германия может пойти на выборы 23 февраля. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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