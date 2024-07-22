Киев • УНН
НЭК 'Укрэнерго' сообщила о графиках стабилизационных отключений света по всей Украине 23 июля. С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений, в остальные часы - две очереди.
Завтра, 23 июля, в течение суток по всей Украине будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
Завтра, 23 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток:
с 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений;
в остальные часы суток будут действовать две очереди отключений
Напомним
Министр энергетики Герман Галущенко 19 июля заявлял, что ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время.
В Минэнерго объяснили, с чем связано дальнейшее улучшение с отключением света21 июля 2024, 09:00 • 40268 просмотров