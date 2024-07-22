Завтра, 23 июля, в течение суток по всей Украине будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Завтра, 23 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток:

с 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений;

в остальные часы суток будут действовать две очереди отключений



- заявили в компании.

Напомним

Министр энергетики Герман Галущенко 19 июля заявлял, что ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время.

В Минэнерго объяснили, с чем связано дальнейшее улучшение с отключением света