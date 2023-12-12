Будут проверять на связи с рф: Рада может обязать некоторых должностных лиц проходить полиграф

Народный депутат, бывший представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский внес в парламент законопроект, которым хочет обязать некоторых чиновников, военное и силовое руководство, а также судей проходить полиграф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта №10322, опубликованную на сайте Рады.

Детали

Согласно законопроекту, планируется обязать политиков и официальных лиц проходить исследования на полиграфе.

Под проверку на полиграфе будут подпадать:

народные депутаты;

премьер-министр и его заместители, а также министры;

руководители центральных органов исполнительной власти;

руководитель Офиса президента и его заместители;

генеральный прокурор, руководитель Нацполиции, директора ГБР, БЭБ, НАБУ, главы Государственной таможенной службы и Государственной миграционной службы, а также их заместители;

Главнокомандующий, начальник Генштаба, командующий объединенных сил ВСУ, начальники военных администраций, председатель СБУ, руководители разведывательных органов, начальник Управления государственной охраны, а также должностные лица этих органов, имеющие воинское звание высшего офицерского состава;

судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, а также члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Проходить полиграф также необходимо будет лицам, претендующим на занятие вышеупомянутых должностей. Однако, если они будут избираться путем выборов, полиграф проходить не нужно.

В законе Вениславский указывает, что исследования на полиграфе будут проводиться для получения информации о пребывании на агентурной связи в спецслужбе РФ или Беларуси, сотрудничества с РФ, осуществления коллаборационистской деятельности, наличия гражданства РФ и тому подобное.

Кроме того, в случае отказа прохождения полиграфа, предлагается отказывать кандидатам в назначении на должность.

Отмечается, что порядок проведения исследования на полиграфе, который будет проводиться независимыми специалистами путем жеребьевки среди полиграфологов, должен будет утвердить Кабинет министров.

Напомним

Глава государства Владимир Зеленский снял нардепа Федора Вениславского с должности исполняющего обязанности представителя Президента в Верховной Раде.