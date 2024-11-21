Будущее стратегическое партнерство Украины и США во взаимной очень прагматичной выгоде - МИД
Киев • УНН
Представитель МИД Украины заявил об уверенности в будущем партнерства с США из-за взаимной экономической и безопасности выгоды. Украина предлагает значительные преимущества для партнеров, особенно в контексте программы восстановления.
По мнению украинской стороны будущее стратегическое партнерство Украины и США во взаимной очень прагматичной выгоде. Поэтому Киев уверен в будущем этого партнерства. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.
"По нашему мнению будущее стратегическое партнерство Украины и США во взаимной выгоде очень прагматичной. Экономической выгоде, выгоде в сфере безопасности. Украина не просто просит о помощи или о какой-то благотворительности, Украина дает очень много с точки зрения безопасности. Украина привлекательна и с точки зрения экономики, инвестиций, потому что вы знаете, что все же программа восстановления будет колоссальной по объему учитывая страшные разрушения", - сказал Тихий.
В общем, он отметил, что Украина дает очень много преимуществ и интересных предложений, добавленной стоимости для партнеров.
"В первую очередь для США. Поэтому мы уверены в будущем этого партнерства", - отметил спикер МИД.
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