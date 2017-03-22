Британский премьер Т.Мэй соберет заседание чрезвычайного комитета

Пресс-секретарь Даунинг-стрит заявил, что премьер-министр Т.Мэй возглавит сегодня заседание комитета по чрезвычайным ситуациям "Кобра".

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Т.Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.