Британский премьер Т.Мэй соберет заседание чрезвычайного комитета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня британский премьер Тереза Мэй соберет заседание кризисного комитета "Кобра". Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра, передает УНН со ссылкой на Twitter Sky News.
Пресс-секретарь Даунинг-стрит заявил, что премьер-министр Т.Мэй возглавит сегодня заседание комитета по чрезвычайным ситуациям "Кобра".
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Т.Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.