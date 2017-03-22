Британський прем’єр Т.Мей збере засідання надзвичайного комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні британський прем’єр Тереза Мей збере засідання кризового комітету "Кобра". Про це повідомив речник прем'єр-міністра, передає УНН з посиланням на Twitter Sky News.
Прес-секретар Даунінг-стріт заявив, прем'єр-міністр Т.Мей очолить сьогодні засідання комітету з надзвичайних ситуацій "Кобра".
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Т.Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.
Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.