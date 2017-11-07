Британский политик покончил с жизнью после обвинений о "несоответствующем поведении"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Британский член правительства от лейбористской партии Карл Сарджант, вероятно, кончил жизнь самоубийством после того, как он был отстранен от должности из-за обвинения в непристойном поведении с женщинами, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Секретарь кабинета по делам общин и детей Уельсийського правительства покончил с жизнью через несколько дней после того, как Лейбористская партия в Уэльсе отстранила его по обвинению в "неподходящем поведении".
Карл Сарджент, отец двоих детей и министр Уэльской ассамблеи, был задержан в своем доме в Северном Уэльсе после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о расследовании в пятницу.
Карвин Джонс, первый министр Уэльса, заявил, что в отношении К.Сарджента проводится расследование из-за "ряда случаев" после того, как женщины выдвинули обвинения.
Сам чиновник заявлял ранее, что он находит обвинения "шокирующими и тревожными" и призвал провести независимое расследование, "чтобы позволить очистить свое имя".
По словам представителя полиции в Северном Уэльсе, правоохранители не считают смерть К.Сарджента подозрительной.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила глубокую обеспокоенность нарушениями сексуального поведения среди членов парламента.