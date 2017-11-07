Британский политик покончил с жизнью после обвинений о "несоответствующем поведении"

Секретарь кабинета по делам общин и детей Уельсийського правительства покончил с жизнью через несколько дней после того, как Лейбористская партия в Уэльсе отстранила его по обвинению в "неподходящем поведении".

Карл Сарджент, отец двоих детей и министр Уэльской ассамблеи, был задержан в своем доме в Северном Уэльсе после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила о расследовании в пятницу.

Карвин Джонс, первый министр Уэльса, заявил, что в отношении К.Сарджента проводится расследование из-за "ряда случаев" после того, как женщины выдвинули обвинения.

Сам чиновник заявлял ранее, что он находит обвинения "шокирующими и тревожными" и призвал провести независимое расследование, "чтобы позволить очистить свое имя".

По словам представителя полиции в Северном Уэльсе, правоохранители не считают смерть К.Сарджента подозрительной.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила глубокую обеспокоенность нарушениями сексуального поведения среди членов парламента.