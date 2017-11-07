Британський політик покінчив з життям після звинувачень про "невідповідну поведінку"

Секретар кабінету у справах громад та дітей Уельсійського уряду покінчив з життям за декілька днів після того, як Лейбористська партія в Уельсі відсторонила його через звинувачення в "невідповідній поведінці".

Карл Сарджент, батько двох дітей і міністр Уельської асамблеї, був затриманий у своєму будинку в Північному Уельсі після того, як прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про розслідування в п'ятницю.

Карвін Джонс, перший міністр Уельсу, заявив, що стосовно К.Сарджента проводиться розслідування через "низку випадків" після того, як жінки висунули звинувачення.

Сам урядовець заявляв раніше, що він знаходить звинувачення "шокуючими та тривожними" та закликав провести незалежне розслідування, "щоб дозволити очистити своє ім'я".

За словами представника поліції у Північному Уельсі, правоохоронці не вважають смерть К. Сарджента підозрілою.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей висловила глибоку стурбованість порушеннями сексуальної поведінки серед членів парламенту.