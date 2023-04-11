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Британские солдаты трогательно провели украинцев, которые завершили обучение

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Британские солдаты трогательно провели украинских военных, которые завершили обучение, на фронт. Об этом пишет УНН со ссылкой на видео, опубликованное на странице Министерства обороны Украины в Twitter.

Цитата

"Британские военные салютуют украинским солдатам, которые направляются на передовую после учений в Великобритании" - написали в Министерстве обороны.

Детали

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также прокомментировал это видео:

"Британцы отправляют украинских военных на войну после обучения... За свободу. Для своих домов и семей. Вот так выглядит правильный мир настоящих людей...".

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Британские солдаты приветствуют украинских солдат, которые направляются на линию фронта после обучения в Великобритании pic.twitter.com/KafK9xeC72

— Оборона Украины (@DefenceU) 11 апреля 2023 года

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