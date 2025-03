Британські солдати зворушливо провели українців, які завершили навчання

Цитата

"Британські військові салютують українським солдатам, які прямують на передову після навчань у Великобританії" - написали у Міністерстві оборони.

Деталі

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк також прокоментував це відео:

"Британці відправляють українських військових на війну після навчання... За свободу. Для своїх домівок і сімей. Ось так виглядає правильний світ справжніх людей...".

British soldiers salute Ukrainian soldiers who are heading to the front line after training in the UK. pic.twitter.com/KafK9xeC72

— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2023