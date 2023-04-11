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Британські солдати зворушливо провели українців, які завершили навчання

Британські солдати зворушливо провели українців, які завершили навчання

Київ • УНН

 • 785088 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Британські солдати зворушливо провели українських військових, які завершили навчання, на фронт. Про це пише УНН з посиланням на відео, опубліковане на сторінці Міністерства оборони України у Twitter.

Цитата

"Британські військові салютують українським солдатам, які прямують на передову після навчань у Великобританії" - написали у Міністерстві оборони.

Деталі

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк також прокоментував це відео:

"Британці відправляють українських військових на війну після навчання... За свободу. Для своїх домівок і сімей. Ось так виглядає правильний світ справжніх людей...".

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British soldiers salute Ukrainian soldiers who are heading to the front line after training in the UK. pic.twitter.com/KafK9xeC72

— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2023

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