Британські солдати зворушливо провели українців, які завершили навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Британські солдати зворушливо провели українських військових, які завершили навчання, на фронт. Про це пише УНН з посиланням на відео, опубліковане на сторінці Міністерства оборони України у Twitter.
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"Британські військові салютують українським солдатам, які прямують на передову після навчань у Великобританії" - написали у Міністерстві оборони.
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Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк також прокоментував це відео:
"Британці відправляють українських військових на війну після навчання... За свободу. Для своїх домівок і сімей. Ось так виглядає правильний світ справжніх людей...".
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British soldiers salute Ukrainian soldiers who are heading to the front line after training in the UK. pic.twitter.com/KafK9xeC72— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2023