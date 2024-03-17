Британская разведка: российский экспорт оружия за 10 упал на 53%

российский экспорт оружия за 10 лет упал на 53%, что, вероятно, связано со снижением спроса клиентов из-за риска ответных санкций, а также глобальным осуждением ответственности россии за войну. Также одним из факторов является то, что рф предоставляет приоритет оборудования для операций в Украине из-за непрекращающихся потерь на поле боя. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в британской разведке, по данным исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира российский экспорт оружия упал на 53% между периодами 2014-2018 годах и 2019-2023 годах.

россия опустилась со второго на третье место в мировом рейтинге экспорта оружия. В прошлом году объем экспорта российского оружия был на 52% меньше, чем в 2022 году. В 2023 году только 12 стран получили основное российское вооружение по сравнению с 31 страной в 2019 году.

Уменьшение, вероятно, связано с несколькими факторами, в частности тем, что россия предоставляет приоритет оборудования для операций в Украине из-за непрекращающихся потерь на поле боя, а также снижение спроса клиентов из-за риска ответных санкций и глобальное осуждение ответственности россии за войну, - отмечают в разведке.

Напомним

В 2023 году количество российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью выросло на 30%, вероятно, из-за потерь в войне рф против Украины, согласно отчету британской разведки.