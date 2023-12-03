Британская разведка: преодоление российских систем ПВО стало одним из важнейших направлений войны в Украине
Киев • УНН
Отчеты британской разведки подчеркивают решающую роль российских систем ПВО "Тор" и "Панцирь" в противодействии украинским беспилотникам, отмечая человеческую выносливость, с которой сталкиваются экипажи систем "Тор".
Усилия как Украины, так и РФ, направленные на преодоление наземных систем противовоздушной обороны противника, остаются одним из важнейших направлений войны. Об этом говорится в разведывательном отчете, опубликованном Министерством обороны Великобритании, пишет УНН.
Детали
Отмечается, для рф зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малого радиуса действия "Тор" (SA-15 Gauntlet по классификации НАТО) играет критически важную и в значительной степени эффективную роль.
С максимальной дальностью стрельбы 15 км ЗРК "Тор" используется подразделениями противовоздушной обороны российской армии и предназначен для защиты переднего края сухопутных войск.
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В то же время ЗРК "Панцирь" (SA-22 Greyhound по классификации НАТО), которые эксплуатируются российскими Воздушно-космическими силами, обычно защищают командные пункты, ЗРК большей дальности и военно-воздушные базы.
Британские разведки заявили, что особенно активно россияне используют ЗРК "Тор" для противодействия украинским беспилотникам. Этот комплекс действует фактически как передовая линия сети ПВО оккупационных войск рф в Украине.
В то же время в ведомстве отмечают, что одним из ключевых ограничений ЗРК "Тор" в текущей войне является, вероятно, выносливость его экипажа.
Учитывая то, что на каждую систему приходится всего три человека, поддержание высокого уровня боевой готовности в течение длительного времени, скорее всего, является экстремальным испытанием на выносливость
Напомним
После масштабных потерь в Украине россия вынужденно перебросила стратегические системы С-400 из Калининграда на фронт в Украину.
Британская разведка: преодоление российских систем ПВО стало одним из важнейших направлений войны в Украине
Отчеты британской разведки подчеркивают решающую роль российских систем ПВО "Тор" и "Панцирь" в противодействии украинским беспилотникам, отмечая человеческую выносливость, с которой сталкиваются экипажи систем "Тор".
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