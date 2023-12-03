Британская разведка: преодоление российских систем ПВО стало одним из важнейших направлений войны в Украине

Усилия как Украины, так и РФ, направленные на преодоление наземных систем противовоздушной обороны противника, остаются одним из важнейших направлений войны. Об этом говорится в разведывательном отчете, опубликованном Министерством обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, для рф зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малого радиуса действия "Тор" (SA-15 Gauntlet по классификации НАТО) играет критически важную и в значительной степени эффективную роль.

С максимальной дальностью стрельбы 15 км ЗРК "Тор" используется подразделениями противовоздушной обороны российской армии и предназначен для защиты переднего края сухопутных войск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британская разведка: россия усиливает ПВО перед тем, как Украина получит западные истребители

В то же время ЗРК "Панцирь" (SA-22 Greyhound по классификации НАТО), которые эксплуатируются российскими Воздушно-космическими силами, обычно защищают командные пункты, ЗРК большей дальности и военно-воздушные базы.

Британские разведки заявили, что особенно активно россияне используют ЗРК "Тор" для противодействия украинским беспилотникам. Этот комплекс действует фактически как передовая линия сети ПВО оккупационных войск рф в Украине.

В то же время в ведомстве отмечают, что одним из ключевых ограничений ЗРК "Тор" в текущей войне является, вероятно, выносливость его экипажа.

Учитывая то, что на каждую систему приходится всего три человека, поддержание высокого уровня боевой готовности в течение длительного времени, скорее всего, является экстремальным испытанием на выносливость - говорится в сообщении.

Напомним

После масштабных потерь в Украине россия вынужденно перебросила стратегические системы С-400 из Калининграда на фронт в Украину.