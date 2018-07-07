Британская полиция не выявила новых пострадавших от нервно-паралитического вещества

"На данном этапе больше ни у кого не было выявлено тех же симптомов, связанных с этим инцидентом. После проведения дополнительных анализов взятых у пациентов проб мы теперь знаем, что они подвергались воздействию нервно-паралитического вещества после контакта с зараженным предметом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, полиция Великобритании расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир. Оба пострадавших находятся в госпитале в Солсбери в критическом состоянии.

Напомним, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери влиянию нервно-паралитического вещества типа "Новак". Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.