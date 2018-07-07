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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51413 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105758 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127285 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 134646 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170475 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Британская полиция не выявила новых пострадавших от нервно-паралитического вещества

Британская полиция не выявила новых пострадавших от нервно-паралитического вещества

Киев  •  УНН

 • 7891 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Британская полиция не выявила новых пострадавших с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом после инцидента в городе Эймсбери. Как сообщает ТАСС, об этом информирует полиция графства Уилтшир, передает УНН.

"На данном этапе больше ни у кого не было выявлено тех же симптомов, связанных с этим инцидентом. После проведения дополнительных анализов взятых у пациентов проб мы теперь знаем, что они подвергались воздействию нервно-паралитического вещества после контакта с зараженным предметом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, полиция Великобритании расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир. Оба пострадавших находятся в госпитале в Солсбери в критическом состоянии.

Напомним, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери влиянию нервно-паралитического вещества типа "Новак". Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

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