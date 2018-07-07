Британська поліція не виявила нових постраждалих від нервово-паралітичного речовини

"На даному етапі більше ні у кого не було виявлено таких само симптомів, пов'язаних з цим інцидентом. Після проведення додаткових аналізів взятих у пацієнтів проб ми тепер знаємо, що вони піддавалися впливу нервово-паралітичного речовини після контакту із зараженим предметом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, поліція Великої британії розслідує інцидент з імовірним отруєнням двох осіб в місті Еймсбері поблизу Солсбері, йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир. Обидва постраждалих перебувають в госпіталі в Солсбері в критичному стані.

Нагадаємо, 4 березня 66-річний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений в Росії за шпигунство на користь Великобританії, і його 33-річна дочка Юлія піддалися в Солсбері впливу нервово-паралітичного речовини типу "Новак". Пізніше Лондон виступив з твердженням про те, що ця речовина розроблялося в Росії, і на цій підставі звинуватив Москву в причетності до інциденту.