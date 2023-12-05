Британия утверждает, что нет доказательств взлома хакерами ядерного объекта "Селлафилд"

Великобритания не имеет записей или доказательств того, что сети на ядерном объекте "Селлафилд" (Sellafield) стали жертвой успешной кибератаки со стороны государственных субъектов, заявило правительство страны в понедельник после сообщения газеты Guardian, пишет УНН.

Детали

"У нас нет записей или доказательств того, что сети Sellafield Ltd были успешно атакованы государственными субъектами способом, описанным Guardian", - говорится в заявлении правительства Великобритании.

"Наши системы мониторинга надежны, и мы имеем высокую степень уверенности в том, что в нашей системе нет такого вредоносного ПО, - заявили в правительстве страны. - Это было подтверждено Guardian задолго до публикации, наряду с опровержением ряда других неточностей в их репортажах".

В отдельном заявлении Британское управление ядерного регулирования (ONR), как пишет Reuters, также заявило, что не обнаружило никаких доказательств того, что государственные субъекты взломали его системы, как описано в публикации.

Но регулятор указал, что Sellafield на данный момент не соответствует определенным высоким стандартам кибербезопасности, которые ему необходимы, добавив, что взял объект под "значительно усиленное внимание".

"Некоторые конкретные вопросы являются предметом продолжающегося расследования, поэтому сейчас мы не можем давать дальнейшие комментарии", - заявили в ONR.

Sellafield, контролируемый правительственным Управлением по выводу из эксплуатации ядерных объектов, расположен на северо-западе Англии и насчитывает 11 000 сотрудников.

Контекст

The Guardian сообщила, что компания Sellafield, которая занимается переработкой ядерного топлива, хранением ядерных отходов и выводом из эксплуатации, была взломана кибергруппировками, тесно связанными с рф и Китаем.

В публикации Guardian сказано, что, как "считалось", ONR готовится привлечь к ответственности лиц в Sellafield за киберпровалы.