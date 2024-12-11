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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия успешно испытала лазерное оружие, которое было установлено на бронеавтомобиль

Британия успешно испытала лазерное оружие, которое было установлено на бронеавтомобиль

Киев  •  УНН

 • 3395 просмотра

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Британские военные успешно протестировали высокоэнергетическую лазерную систему, установленную на бронеавтомобиль Wolfhound. Оружие способно уничтожать беспилотники с помощью инфракрасного луча и имеет неограниченный боезапас.

Британская армия впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на  бронеавтомобиль успешно уничтожила беспилотные летательные аппараты. Об этом говорится в заявлении правительства страны, передает УНН

Детали

Как сообщается, лазерное оружие направляет луч инфракрасного света в виде энергии на цель с помощью передовых датчиков и систем отслеживания, которые поддерживают фиксацию и точность в режиме реального времени. 

В отличие от обычного вооружения, лазерное оружие имеет практически неограниченный запас боеприпасов, а это означает, что оно может стать экономически выгодной альтернативой некоторым современным видам вооружений, указали в заявлении правительства Великобритании. 

 Лазер был интегрирован в защищенный бронетранспортер Wolfhound, с помощью которого солдаты из 16 Королевской артиллерии смогли отслеживать и сбивать воздушные цели на полигоне Раднор в среднем Уэльсе. 

 Отмечается, что Министерство обороны Великобритании примет во внимание результаты проекта и оценит необходимые шаги для разработки оружия с направленной лазерной энергией для использования британской армией на передовой в будущем. 

Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire12 апр. 2024, 10:11 • 107349 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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