Британия успешно испытала лазерное оружие, которое было установлено на бронеавтомобиль
Киев • УНН
Британские военные успешно протестировали высокоэнергетическую лазерную систему, установленную на бронеавтомобиль Wolfhound. Оружие способно уничтожать беспилотники с помощью инфракрасного луча и имеет неограниченный боезапас.
Британская армия впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на бронеавтомобиль успешно уничтожила беспилотные летательные аппараты. Об этом говорится в заявлении правительства страны, передает УНН.
Детали
Как сообщается, лазерное оружие направляет луч инфракрасного света в виде энергии на цель с помощью передовых датчиков и систем отслеживания, которые поддерживают фиксацию и точность в режиме реального времени.
В отличие от обычного вооружения, лазерное оружие имеет практически неограниченный запас боеприпасов, а это означает, что оно может стать экономически выгодной альтернативой некоторым современным видам вооружений, указали в заявлении правительства Великобритании.
Лазер был интегрирован в защищенный бронетранспортер Wolfhound, с помощью которого солдаты из 16 Королевской артиллерии смогли отслеживать и сбивать воздушные цели на полигоне Раднор в среднем Уэльсе.
Отмечается, что Министерство обороны Великобритании примет во внимание результаты проекта и оценит необходимые шаги для разработки оружия с направленной лазерной энергией для использования британской армией на передовой в будущем.
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