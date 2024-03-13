Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

Правительство Британии заявило о задержке в перенаправлении средств от продажи ФК "Челси" Абрамовича для помощи пострадавшим от российской агрессии в Украине, называя этот процесс "слишком долгим". Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл заявил, что "слишком много времени" нужно для перенаправления средств от продажи ФК "Челси" российского олигарха Романа Абрамовича для помощи жертвам войны в Украине.

Также чиновник отметил, что возникли "существенные проблемы", которые требуют решения, но заверил, что появилась "новая энергия" для решения этого вопроса.

Напомним

Продажа футбольного клуба "Челси" российскому олигарху Роману Абрамовичу состоялась в мае 2022 года, после применения к нему санкций в связи с российским вторжением в Украину. При продаже Абрамович обещал использовать средства для фонда помощи жертвам войны.

Однако почти за два года средства остаются замороженными на банковском счете из-за разногласий между сторонами относительно того, как эти деньги должны быть потрачены.

В Палате лордов Британии призывают правительство страны ускорить передачу Украине средства Абрамовича за продажу "Челси"