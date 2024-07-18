Великобритания ввела против 11 судов санкции в области судоходства за перевозку нефти из россии. Об этом говорится на сайте правительства Британии, передает УНН.

Так, Великобритания добавила 11 судов в санкционный список. Отмечается, что санкции введены в отношении судов, которые связаны с перевозкой нефти или нефтепродуктов из РФ в третьи страны.

Санкции применены в отношении судов, в том числе "Залив Амурский" и СКФ "Печора".

Считается, что корабли ходят под флагами Панамы, Габона и Островов Кука.

Дополнение

В июне Великобритания расширила санкции против рф, добавив в санкционный список еще 42 позиции и 6 новых спецификаций кораблей.