Великобритания ввела санкции против 11 судов за перевозку нефти из России в третьи страны. Санкции применены к кораблям под флагами Панамы, Габона и Островов Кука.
Великобритания ввела против 11 судов санкции в области судоходства за перевозку нефти из россии. Об этом говорится на сайте правительства Британии, передает УНН.
Так, Великобритания добавила 11 судов в санкционный список. Отмечается, что санкции введены в отношении судов, которые связаны с перевозкой нефти или нефтепродуктов из РФ в третьи страны.
Санкции применены в отношении судов, в том числе "Залив Амурский" и СКФ "Печора".
Считается, что корабли ходят под флагами Панамы, Габона и Островов Кука.
Дополнение
В июне Великобритания расширила санкции против рф, добавив в санкционный список еще 42 позиции и 6 новых спецификаций кораблей.