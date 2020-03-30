Brent упала в цене ниже 23 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в понедельник в ходе торгов упали в цене ниже 23 долларов за баррель - впервые с осени 2002 года, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 13:50, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 7,82% - до 22,98 доллара за баррель.
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При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 20,42 доллара за баррель, потеряв 5,07%.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.
После этого рынок нефти пережил еще несколько падений цен. 18 марта цена нефти упала ниже 25 долларов за баррель впервые с 2003 года.
Ранее сегодня, по данным Bloomberg, нефть упала до 17-летнего минимума на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.