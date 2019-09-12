Brent торгуется ниже 62 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в четверг утром выросли в цене до 61,24 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,71%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,24 доллара за баррель, прибавив 0,88%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.