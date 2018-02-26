Brent торгуется на уровне 67,48 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в понедельник утром выросли в цене до 67,48 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:20, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,25%.
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 63,81 доллара за баррель, прибавив 0,41%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.