Brent торгуется на уровне 52,25 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:19, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,56%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,87 доллара за баррель, прибавив 0,50%.

Напомним, Brent упала в цене до 51,96 долл. за баррель.