Brent торгуется на уровне 52,25 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром выросли в цене до 52,25 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:19, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,56%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,87 доллара за баррель, прибавив 0,50%.
Напомним, Brent упала в цене до 51,96 долл. за баррель.