Brent подорожала до 60,39 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром выросли в цене до 60,39 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,77%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,41 доллара за баррель, прибавив 0,81%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в 2019 году.