Брат-уголовник главы КСУ из Вены угрожает журналистам

Рулаву не понравилась публикация ИА УНН под заголовком “Три дома, брат-уголовник, работа на россиян и зарплата в миллион: что известно о главе КСУ, которому судьи объявили бойкот”.

В публикации описано недвижимое имущество и доходы братьев Шевчуков из декларации, а также упомянуто уголовное производство, где брат судьи Рулав Одд, он же собственник ООО “Украинская морская транспортная компания” (УМТК) подозревается правоохранителями в хищении госсредств в схеме с ГП “Укрхимтрансаммиак”. В этих же материалах уголовного производства упомянута и работа на россиян, а именно “Тольяттиазот”, с которым сопряжено ГП “Укрхимтрансаммиак”.

Вся указанная информация открыта, общедоступна и журналисты уже не раз указывали на “уголовную отдушку” брата главы Конституционного суда. Инфоповодом в данном случае послужил бойкот трех судей КСУ, которые назвали председателя Станислава Шевчука недостойным своей должности и потребовали его отставки. Бунт в КСУ случился 15 марта, тогда же УНН и опубликовал информацию о том, что из себя представляют Станислав Шевчук и его брат Шевчук-Одд Денис-Рулав.

Источник: страница Рулава Одд в Facebook. В комментариях сказано, что на фото якобы два брата: ряженный может вероятно глава КСУ Станислав Шевчук, рядом его брат Рулав Одд).

Так вот, оказалось, что еще 16 марта, то есть на следующий день после публикации ИА УНН Рулав Одд в своем посте на Facebook дал УНН 24 часа на опровержение информации о нем. Звучало все грозно и даже с некой попыткой спародировать одного небезызвестного человека.

Вероятно, для пущей весомости своих угроз Рулав Одд не забыл поставить геометку, чтоб всем было известно, что находится он в момент публикации в Вене (Австрия). Но это не все. Рулав Одд пообещал УНН, что в противном случае ( а он уже настал) будет “преследовать вас (то есть нас — УНН) в судебном порядке путём подачи диффамационного иска со всеми вытекающими из вас (то есть нас — УНН) последствиями”.

В связи с вышесказанным, у редакции УНН только один вопрос к Рулаву Одд: что, откуда и куда должно было из нас вытекать?