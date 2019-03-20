Брат-кримінальник глави КСУ з Відня погрожує журналістам

Рулаві не сподобалася публікація ІА УНН під заголовком “Три будинки, брат-кримінальник, робота на росіян і зарплата в мільйон: що відомо про главу КСУ, якому судді оголосили бойкот”.

У публікації описано нерухоме майно та доходи братів Шевчуків з декларації, а також згадано кримінальне провадження, де брат судді Рулав Одд, він же власник ТОВ “Українська морська транспортна компанія” (УМТК) підозрюється правоохоронцями в розкраданні держкоштів у схемі з ДП “Укрхімтрансаміак”. У цих же матеріалах кримінального провадження згадана і робота на росіян, а саме “Тольяттіазот”, з яким пов'язане ДП “Укрхімтрансаміак”.

Вся зазначена інформація відкрита, загальнодоступна і журналісти вже не раз вказували на "кримінальний душок" брата глави Конституційного суду. Інфоприводом в даному випадку послужив бойкот трьох суддів КСУ, які назвали голову Станіслава Шевчука негідним своєї посади і зажадали його відставки. Бунт в КСУ трапився 15 березня, тоді ж УНН і опублікував інформацію про те, що собою являють Станіслав Шевчук і його брат Шевчук-Одд Денис-Рулав.

Джерело: сторінка Рулава Одд в Facebook. У коментарях сказано, що на фото нібито двоє братів: ряджений, ймовірно, глава КСУ Станіслав Шевчук, поруч його брат Рулав Одд).

Так ось, виявилося, що ще 16 березня, тобто на наступний день після публікації ІА УНН Рулав Одд в своєму пості на Facebook дав УНН 24 години на спростування інформації про нього. Звучало все грізно і навіть з якоюсь спробою зробити пародію на одну відому людину.

Ймовірно, для більшої вагомості своїх погроз Рулав Одд не забув поставити геомітку, щоб всім було відомо, що знаходиться він в момент публікації у Відні (Австрія). Але це не все. Рулав Одд пообіцяв УНН, що в іншому випадку (а він вже настав) буде “переслідувати вас (тобто нас — УНН) в судовому порядку шляхом подачі дифамаційного позову з усіма наслідками, що з вас (тобто нас — УНН) випливають”.

У зв’язку з вищесказаним, у редакції УНН тільки одне питання до Рулава Одд: що, звідки і куди повинно було з нас витікати?