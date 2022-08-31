Брали взятки у предпринимателей: разоблачена масштабная коррупционная схема в ГСЧС

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"СБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Преступная деятельность заключалась в системном получении незаконного вознаграждения (взяток) от предпринимателей за согласование разрешительной документации. Участниками преступной схемы являются должностные лица ГСЧС Украины и руководители ее региональных подразделений, среди которых управление в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Черниговской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Запорожской областях, а также должностные лица других госучреждений, которые привлекли к участию частных лиц", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

Как отметили, прежде всего "схема" касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально-опасных объектах, в частности в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.

"За полученную взятку должностные лица ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, при ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины. Ежемесячные "доходы" злоумышленников от организованной ими преступной "схемы" составляли более 10 млн грн", - информирует СБУ.

Во время 50 обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, которые брали взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.

"По результатам этих действий получены дополнительные доказательства о деятельности преступной группы. В частности, сведения о других участниках и распределение полученного незаконного вознаграждения между ними", - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении первым 6 лицам преступной группы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

· ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

· ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Дополнение

В Запорожье разоблачена масштабная схема обогащения на пересечении украинцами линии столкновения. Ежедневная незаконная прибыль составляла 2 миллиона гривен.