БПЛА атаковали рф: горит нефтебаза в туапсе и аэродром в морозовске

Территорию россии в ночь на 22 июля атаковали дроны. По данным российских СМИ, в туапсе, что в краснодарском крае, возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Также БПЛА ударили по военному аэродрому в морозовске ростовской области. Тем временем в минобороны рф уверяют о якобы сбитии 75 дронов, сообщает УНН.

Как пишут российские СМИ, в туапсе предварительно, в результате атаки загорелась территория НПЗ. В оперштабе региона утверждают, что "из-за падения обломков БПЛА возник пожар на НПЗ в туапсе на площади 50 кв. метров".

Также сообщается, что БПЛА ударили по военному аэродрому в морозовске ростовской области. Там начался пожар, но других подробностей пока нет.

По данным минобороны рф, всего за ночь перехвачено 75 дронов. Сорок семь БПЛА над ростовской, один над белгородской, один над воронежской, один над смоленской областями и восемь над краснодарским краем, а также семнадцать БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей.

Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.