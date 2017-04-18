Боевики применяли 152-мм пушки в окрестностях Авдеевки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16276 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76532 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139016 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110506 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112493 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109892 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102259 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106390 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103071 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149478 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики применяли 152-мм пушки в окрестностях Авдеевки

Боевики применяли 152-мм пушки в окрестностях Авдеевки

Киев  •  УНН

 • 6143 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики в окрестностях Авдеевки применяли и тяжелые вооружения, осуществив выстрел из 152-мм тарматы в направлении позиций сил АТО. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"В частности, вражеские обстрелы Авдеевки начались после обеда и продолжались до захода солнца. Из арсенала боевики применяли как легкое вооружение, так и минометы, а также один раз выстрелили из 152-мм пушки в направлении наших рубежей обороны", - сказал он.

Такие агрессивные действия противника вызвали новые разрушения жилой застройки местного населения. Прямыми попаданиями мин было повреждено 8 домов, один из которых был полностью разрушен.

"Вблизи Авдеевки - на позиции "Шахта Бутовка" и в Каменке - ситуация спокойная. Здесь вечером произошло по одному обстрелу, продолжительностью до часа каждый с применением стрелкового оружия и гранатометов. Еще одна получасовая вооруженная провокация со стороны врага состоялась в Опытном", - отметил О.Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 4 вражеских обстрела.

Напомним, за прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.

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