Боевики применяли 152-мм пушки в окрестностях Авдеевки

"В частности, вражеские обстрелы Авдеевки начались после обеда и продолжались до захода солнца. Из арсенала боевики применяли как легкое вооружение, так и минометы, а также один раз выстрелили из 152-мм пушки в направлении наших рубежей обороны", - сказал он.

Такие агрессивные действия противника вызвали новые разрушения жилой застройки местного населения. Прямыми попаданиями мин было повреждено 8 домов, один из которых был полностью разрушен.

"Вблизи Авдеевки - на позиции "Шахта Бутовка" и в Каменке - ситуация спокойная. Здесь вечером произошло по одному обстрелу, продолжительностью до часа каждый с применением стрелкового оружия и гранатометов. Еще одна получасовая вооруженная провокация со стороны врага состоялась в Опытном", - отметил О.Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 4 вражеских обстрела.

Напомним, за прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.