Боевики применяли 152-мм пушки в окрестностях Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики в окрестностях Авдеевки применяли и тяжелые вооружения, осуществив выстрел из 152-мм тарматы в направлении позиций сил АТО. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"В частности, вражеские обстрелы Авдеевки начались после обеда и продолжались до захода солнца. Из арсенала боевики применяли как легкое вооружение, так и минометы, а также один раз выстрелили из 152-мм пушки в направлении наших рубежей обороны", - сказал он.
Такие агрессивные действия противника вызвали новые разрушения жилой застройки местного населения. Прямыми попаданиями мин было повреждено 8 домов, один из которых был полностью разрушен.
"Вблизи Авдеевки - на позиции "Шахта Бутовка" и в Каменке - ситуация спокойная. Здесь вечером произошло по одному обстрелу, продолжительностью до часа каждый с применением стрелкового оружия и гранатометов. Еще одна получасовая вооруженная провокация со стороны врага состоялась в Опытном", - отметил О.Мотузяник.
Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 4 вражеских обстрела.
Напомним, за прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.