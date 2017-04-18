Бойовики застосовували 152-мм гармати на околицях Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Минулої доби бойовики на околицях Авдіївки застосовували іважке озброєння, здійснивши постріл з 152-мм тармати у напрямку позицій сил АТО. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Зокрема, ворожі обстріли Авдіївки розпочалися по обіді та тривали до заходу сонця. З арсеналу бойовики застосовували як легке озброєння, так і міномети, а також один раз вистрілили з 152-мм гармати у напрямку наших рубежів оборони”, — сказав він.
Такі агресивні дії противника спричинили нові руйнування житлової забудови місцевого населення. Прямими влученнями мін було пошкоджено 8 будинків, один з яких був повністю зруйнований.
"Поблизу Авдіївки — на позиції “Шахта Бутівка” і у Кам’янці — ситуація спокійніша. Тут надвечір відбулося по одному обстрілу, тривалістю до години кожний із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів. Ще одна півгодинна збройна провокація з боку ворога відбулася в Опитному", - наголосив О.Мотузяник.
Усього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 4 ворожих обстріли.
Нагадаємо, минулої доби один український військовослужбовець зазнав поранень.