Бойовики застосовували 152-мм гармати на околицях Авдіївки

“Зокрема, ворожі обстріли Авдіївки розпочалися по обіді та тривали до заходу сонця. З арсеналу бойовики застосовували як легке озброєння, так і міномети, а також один раз вистрілили з 152-мм гармати у напрямку наших рубежів оборони”, — сказав він.

Такі агресивні дії противника спричинили нові руйнування житлової забудови місцевого населення. Прямими влученнями мін було пошкоджено 8 будинків, один з яких був повністю зруйнований.

"Поблизу Авдіївки — на позиції “Шахта Бутівка” і у Кам’янці — ситуація спокійніша. Тут надвечір відбулося по одному обстрілу, тривалістю до години кожний із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів. Ще одна півгодинна збройна провокація з боку ворога відбулася в Опитному", - наголосив О.Мотузяник.

Усього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 4 ворожих обстріли.

Нагадаємо, минулої доби один український військовослужбовець зазнав поранень.