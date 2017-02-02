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Боевики за сутки 67 раз обстреляли силы АТО, погибли двое военных - штаб

Боевики за сутки 67 раз обстреляли силы АТО, погибли двое военных - штаб

Киев • УНН

 • 6799 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 67 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Сообщают о гибели двух военных, кроме того, десять ранены и четверо травмированы.

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"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровую артиллерию, танки. Захватчиками было совершено несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, они каждый раз вынуждены были отступать. Несмотря на договоренности, вечером преступники снова обстреливали наши позиции в районе Авдеевки. С артиллерии разных калибров вели огонь по Верхнеторецкому", - указали в пресс-центре АТО.

"На Мариупольском направлении оккупанты с РСЗО БМ-21 Град и 122 миллиметровой артиллерии вели огонь по Водяному. По Красногоровке - танк, 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Из 122 миллиметровой артиллерии, минометов обстреляли Гранитное, Богдановку и Широкино. По Марьинке и Чермалыке огонь вели минометы различных калибров. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригорьевке", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Луганском направлении с 152 и 122 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Крымское и Врубовку. С минометов - Катериновку, Новозвановку, Троицкое и Попасную, а с стрелкового оружия - Крымское.

Напомним, боевики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровую артиллерию, танки.

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