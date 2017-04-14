Боевики в сутки 65 раз нарушили режим "тишины" в зоне АТО - штаб

Сообщают, что за минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения.

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"Центром огневого противостояния продолжает оставаться Приморский направление. Так, в районе Водяного, по нашим воинам враг бил со 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Мужественных защитников Широкино накрывал огнем из 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия. С минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия противник открывал огонь по морским пехотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибра 82-мм, противотанковые гранатометы применил в районе Талаковка. С гранатометов различных систем бил по нашим позициям вблизи Павлополь, Марьинки и Красногоровки. С пулеметов больших калибров пытался попасть в наших защитников под Чермалык, Гранитным и Марьинка. Из стрелкового оружия обстрелял защитников Старогнатовка. Вражеские снайперы активно действовали в районе Водяного, Талаковка, Павлополь и Новотроицкого ", - указали в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении, по нашим позициям вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Луганского обстреливал из минометов калибра 82-мм. По защитника Опиного применял противотанковый ракетный комплекс, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и вооружения БМП. С гранатометов различных систем обстреливал позиции вблизи Невельского. Зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы и пулеметы больших калибров применил в районе Каменки. Из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам шахты "Бутовка", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, из гранатометов различных систем враг бил по защитниках Новоалександровки и Катериновки.

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы 12 апреля этого года, были достигнуты договоренности о режиме полной тишине начиная с 10.00 13 апреля.