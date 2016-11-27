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Боевики за сутки 37 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 37 обстрелов украинских позиций. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Боевики за сутки 37 раз обстреляли силы АТО - штаб

"Около 80 процентов из них - на Мариупольском направлении. С тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Марьинке, Водяное, Широкино, Талаковке, Лебединскому, Павлополюь. По Новотроицкому стрелял снайпер ", - отметили в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции у Авдеевки, Опытного и Майорска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении боевики из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку, Попасную, Орехово и Новоалександровку.

Украинские Национальные Новости

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