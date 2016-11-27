Бойовики за добу 37 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 37 обстрілів українських позицій. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“Близько 80 відсотків з них — на Маріупольському напрямку. З важкої артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Мар’їнці, Водяному, Широкиному, Талаківці, Лебединському, Павлополю. По Новотроїцькому стріляв снайпер,” — зазначили у прес-центрі АТО.
“На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляно українські позиції біля Авдіївки, Опитного та Майорська” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Луганському напрямку бойовики з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новозванівку, Попасну, Оріхове і Новоолександрівку.