Боевики за сутки 32 раза обстреляли силы АТО, ранен один боец - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 32 раза вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
В сообщении отмечается, что один военнослужащий получил ранение.
"На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем они вели огонь по Новозвановке. С гранатометов - по Талаковке и Станице Луганской, а по Новотроицкому огонь вел снайпер", - указали в пресс-центре АТО.
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"На Мариупольском направлении - из минометов оккупанты вели огонь по Марьинке. С гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Павлополю, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяное и Новотроицкому. По Старогнатовке огонь вела БМП противника", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Донецком направлении с 152 миллиметровой артиллерии вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого, а с 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке. С гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому и Авдеевке.
Как сообщал УНН, на Луганщине боевики выпустили 50 мин и 4 артснаряда по силам АТО.